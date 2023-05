La demi-finale aller de la Ligue des Champions Africaine opposant le Wydad Athletic Club aux Mamelodi Sundowns se disputera ce samedi à 19h au stade Mohamed V à Casablanca. Le club Marocain veut mettre toutes les chances d’une qualification en finale dès demain.

L’attaquant Bouly Jr Sambou s’est prononce sur cette rencontre décisive. « Ce sera un match très disputé, face à un grand d’Afrique. Mais nous restons le Champion en titre, nous avons le bijou entre nos mains. On va le défendre très dignement. Nous nous préparons à cela. Le match aller se jouera ici, donc on fera le tout pour gagner ce match sans encaisser de but. Et puis aller chez eux et essayer de flanquer des buts là-bas… » a-t-il réagi dans un entretien avec la RTS2.

En Ligue des Champions Africaine, il compte 7 buts inscrits en 9 matchs disputés le WAC. En championnat, le joueur de 24 ans dirige le classement des meilleurs buteurs du BOTOLA avec 12 buts. Il veut mieux faire ! En gros, Bouly veut marquer son empreinte dans chaque compétition que son club disputera. « Mes performances sont le résultat d’un travail sans relâche en misant sur mes qualités techniques. Il fallait m’imposer et je l’ai fait. On va continuer sur cette lancée, de bien travailler pour aider l’équipe dans toutes les compétitions. En Botola, en Ligue des Champions Africaine et d’autres trophées comme la Coupe du Trône et la Coupe d’arabe à venir. Donc on va doubler les efforts déjà consentis. Essayer de faire mieux ».

