En supériorité numérique pendant plusieurs minutes, le Stade de Reims s’est incliné 2-1 sur la pelouse du RC Lens vendredi soir en ouverture de la 35e journée de Ligue 1.

Reims avait tout à son avantage pour surprendre et s’offrir une deuxième victoire de suite en Championnat. Mais les hommes de Will Still ont dû se contenter d’une défaite amère face au RC Lens (2-1) en match d’ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Profitant d’un penalty qui a mené à l’expulsion de Kévin Danso, Folarin Balogun avait ouvert le score (23e).

Mais face à des Sang et Or intraitables à domicile depuis l’entame de cette saison, il fallait se montrer beaucoup plus tueur du côté des partenaires du portier franco-sénégalais Yehvann Diouf. Après plusieurs opportunités gâchées, Reims se faisait punir par l’égalisation du milieu de terrain polonais Frankowski qui n’a laissé aucune chance à Diouf sur penalty (39e).

Les choses s’annonçaient plus dur pour Lens en seconde période. Mais les hommes de Franck Haise ont serré les dents. Mieux encore, ils prendront l’avantage grâce à un superbe but de leur capitaine Seko Fofana (55e). Suffisant pour faire tomber un Reims qui n’a plus rien à jouer. Tout le contraire pour le RC Lens qui conforte sa deuxième place du classement.

🏁 90’ | 2-1 Les 🔴 et ⚪️ auront tout tenté mais s'inclinent finalement d'une toute petite longueur face à Lens …#RCLSDR #NousSommesReims pic.twitter.com/CAHi0muIqA — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 12, 2023

