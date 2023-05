La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel revient sur sa décision de ne pas accepter les journalistes pour la rencontre Guédiawaye FC contre Casa Sports. Mais, elle sera toujours jouée à huis clos pour les supporters selon un récent communiqué de la LSFP.

Un ouf de soulagement pour les journalistes qui aimeraient couvrir le match Guédiawaye FC contre Casa Sports. Après avoir décidé de ne pas admettre les journalistes dans l’enceinte du Stade Ibrahima Boye, la LSFP revient sur sa décision. En effet, elle autorise aux journalistes détenteurs de la carte nationale de la presse ou de l’ANPS de couvrir la rencontre.

La décision de jouer le match à huis clos reste maintenu pour les supporters. Cette mesure est prise selon la LSFP pour ne pas prendre de risques suite à la rencontre entre AS Pikine vs Dakar Sacré Coeur en 16ème de finale de Coupe du Sénégal. Un Match interrompu pour cause de jets de pierres. Même si aucune sanction n’a été faite pour le moment, il semblerait que « les supporters de Guédiawaye FC soient indexés ».

wiwsport.com