La 21ème journée de la Ligue 1 sénégalaise se joue ce weekend les 13 et 14 mai. De quoi aiguiser l’appétit des amateurs du football local. L’actuel leader, Génération Foot, se frotte à CNEPS Excellence. Une occasion pour conforter sa place.

C’est un nouveau weekend de football qui attend le monde du football sénégalais. Actuel leader à égalité de point avec Diambars de Saly (38 points chacun), Génération Foot va en découdre avec les thiessois du CNEPS Excellence. Ceux-ci sont derniers au classement et vont vouloir refaire leur image dans cette compétition à six (6) journées de la fin du championnat. Une tâche qui s’annonce ardue, en tout cas pour ce weekend, car ils feront face au premier au classement, Génération Foot, qui voudra gagner et espérer un faux pas de son dauphin, Diambars. Les académiciens de Saly se déplaceront au Baol pour défier les huiliers de SONACOS. Ces derniers occupent la 10ème place. En cas de victoire et d’une défaite ou match nul de Dakar Sacré Coeur (9ème, 26 points), Teungueth FC (8ème, 26 points) et Jaraaf (7ème, 26 points), les huiliers occuperont ainsi la 7ème place.

Voici les affiches des 21emes journées de Ligue 1 et 2. 🔮 Faites vos pronos 📷 ! #LSFP #Ligue1SN #Ligue2SN pic.twitter.com/rI1lVHU0hd — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) May 10, 2023

