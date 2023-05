En ouverture de la 34e journée de LaLiga vendredi soir, Mallorca s’est imposé 1-0 face à Cadiz.

Plus efficace que son adversaire du jour dans une rencontre entre deux formations qui se battent depuis plusieurs mois pour rester dans l’élite, Mallorca a assuré son maintien. Vendredi soir lors de la 34e journée du Championnat d’Espagne, LaLiga, Amath Ndiaye, titulaire, et ses partenaires ont pris le meilleur via la minima contre Cadiz (1-0) de Mamadou Mbaye, resté sur le banc.

Un but de Pablo Maffeo (16e) aura suffi aux bonheurs des hommes de Javier Aguirre qui remontent provisoirement à la 10e place avec 44 points, soit dix unités de plus que le premier relégable. De son côté, Cadiz, qui concède une deuxième défaite d’affilée, se complique la tâche. La formation de Sergio Gonzalez n’est que 15e avec un petit point d’avance sur la zone rouge.

🖤❤️ 𝗩𝗜𝗦𝗖𝗔 𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗟𝗟𝗢𝗥𝗖𝗔 I LA SEVA GENT! pic.twitter.com/3mvoV6G2uY — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 12, 2023

