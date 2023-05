Lors d’un entretien avec nos confrères du journal Record, l’international sénégalais Keïta Baldé Diao est revenu sur son choix de rallier le Spartak Moscou et les déboires qu’il a eu en Italie. Même s’il reconnait avoir fait des erreurs qui ont récemment influé sur sa carrière, le joueur formé à la Masia se montre confiant pour la suite et dit être prêt pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire.

Avec 4 buts inscrits en 12 matchs pour 4 titularisation depuis le début de sa saison, Keïta Baldé Diao se refait une belle copie du côté de la Russie avec le Spartak Moscou. Victime d’une suspension pour violation d’un contôle antidopage, il semble retrouvé ses marques. À cet effet, il montre déjà son envie de retrouver la tanière pour la prochaine CAN. « Je suis toujours prêt pour l’équipe nationale et il y a toujours ma volonté d’être là-bas avec mes copéquipiers et mes amis. Je pense que si j’étais comptétitif, j’allais participer à la Coupe du Monde. Je continue à travailler. J’aime travailler, j’aime mon travail et je me donne à fond. Je reconnais avoir fait de mauvais choix dans ma carrière mais voilà il faut assumer. Je ne pense pas qu’il y a des regrets parce que je suis encore jeune, j’ai encore l’âge pour bien travailler, pour arriver encore au top. C’est ça que je dois faire, je suis déterminé. Maintenant je pense que je dois tracer mon parcours. Je suis passé dans de grands clubs européens. Je dois continuer à travailler et faire de bons choix dans l’avenir » a-t-il déclaré.

Néanmoins, le joueur de 28 ans se félicite d’avoir rejoins le Spartak Moscou. Une décision qui lui procure beaucoup de bien si on se fie à ses dires. « Vous savez, je ne m’attendais pas à ça, ici. Le Spartak est comme la Juventus, l’Inter en Italie, vous comprenez. Les grands clubs ici c’est nous et le Zenit. Mais, après l’organisation, je suis ici parce que le coach est Espagnol, je le connaissais quand je jouais à Barcelone (à la Masia). Quand il m’a appelé, il m’a présenté un bon projet et ils m’ont proposé trois ans de contrat. Ils ont eu confiance et je suis venu. Après, je voulais essayer et voir le déroulement du championnat. J’ai bien aimé l’équipe, l’organisation, le championnat, tout ça je le trouve très bien. J’avoue que c’était compliqué au début, lors de mon arrivée avec ma suspension par la Serie A (3 mois). Mentalement je ne m’y attendais pas. Je suis venu ici avec beaucoup d’illusions. Après, j’étais content de retrouver un bon club pour jouer. La suspension est venue comme ça et je ne m’y attendais pas. C’était triste mais c’est la vie, il faut être costaud et toujours travailler. Si je pleure à chaque fois, ce n’est pas bon pour moi. Chaque jour, je dois travailler. Je me suis toujours bien entraîné. Je me cachais pour m’entraîner afin d’être prêt. Je suis revenu pour jouer et je m’en donne les possibilités » fait-il savoir.

Keïta Baldé pense que le Sénégal a les moyens et doit défendre son titre lors de la prochaine CAN en terre ivoirienne. Pour réussir cette mission, il se met à la disposition de l’équipe nationale pour un remake en 2024. « En remportant la première CAN de l’histoire du Sénégal, mon rêve de remporter un trophée avec le Sénégal s’est réalisé. Maintenant, nous avons le devoir de réitérer la même chose en Côte d’Ivoire. Je vais dire fièrement qu’on a une grande équipe, une équipe costaude, capable de réussir beaucoup de bonnes choses. On a beaucoup de joueurs capables de faire la différence quand la situation est compliquée. Nous sommes prêts pour la prochaine Coupe d’Afrique et nous avons rien à envier aux autres. Nous sommes une grande équipe avec beaucoup de solutions » soutient-il.