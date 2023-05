Adversaire de Balla Gaye 2 pour le 30 juillet, Eumeu Sène s’est dit prêt à affronter les lutteurs de la jeune génération après son duel contre le Lion de Guédiawaye.

Ils sont nombreux à taper à la porte des VIP et à demander qu’on leur donne une chance d’affronter les ténors de l’arène. Gouy Gui et Sa Thiès sont deux de ces lutteurs qui ont montré à maintes fois leur souhait d’affronter Eumeu Sène. Ce dernier a donné son aval et s’est dit prêt à lutter contre eux.

« Si ce n’était pas mon combat contre Balla Gaye j’aurai accepté d’affronter les jeunes lutteurs. Je pense que je vais même d’abord affronter Gouy Gui avant les autres. Je veux savoir pour quelles raisons il a si envie de me croiser. Pour Sa Thiès ce sera un plaisir de lutter contre lui et notre combat sera extraordinaire. C’est un lutteur qui est vif et j’aime affronter ce genre d’adversaires » a confié Eumeu Sène.

« Mon combat contre Tapha Tine était dans les tuyaux… »

En outre « Tay Shinger » ajoute que Tapha Tine est également dans le lots des adversaires avec lesquels il veut lutter. Il révèle même que certains promoteurs lui ont approché avant que son combat contre Balla Gaye ne soit officialisé.

« Mon combat contre Tapha Tine était dans les tuyaux mais malheureusement j’étais sous contrat (pour Balla Gaye). Donc logiquement il n’a pas pu attendre et voulait expressément lutter cette saison. C’est pour cela qu’il a dû aller prendre un autre adversaire (Bombardier). C’est un bon lutteur, il est le géant du Baol comme on l’appelle donc ce sera un combat qui me plaira beaucoup » indique Eumeu Sène sur lutte TV.

