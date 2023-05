Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 11 mai, la plateforme « Sport Impact Summit » a décliné sa feuille de route pour la promotion du sport en Afrique. Selon une information de igfm, les acteurs de la plateforme ont entrepris différentes manoeuvres.

« Sport Impact Summit » organise un événement majeur du 31 mai au 02 juin pour promouvoir et développer les disciplines sportives en Afrique. Cette rencontre permettra de montrer un visage plus radieux du sport en Afrique comme loisir. Le sport représente un véritable enjeu géopolitique. C’est pourquoi, les organisateurs ont délimité leur plaidoyer autour de quatre (4) axes. « C’est une large variété de projets comme des camps, tournois, réhabilitation ou construction d’infrastructures de proximité pour favoriser le sport de masse. Le deuxième est la mobilisation et la gestion de financement qui permet de favoriser la rencontre des acteurs du sport et du monde du financement. Plus de 2500 structures sont inscrites sur cette plateforme, le Sénégal en a 200. On a travaillé avec la FIFA, la fondation du groupe Lacoste, l’AFD. Ce trait d’union permet de soumettre des dossiers de candidat. Le troisième axe est le renforcement de compétences en donnant des méthodes aux cadres sportifs avec des formations comme gestion et maintenance des infrastructures, levée de fonds, sponsoring, éthique et gouvernance, communication digitale. Le dernier volet est structuration et valorisation. Investir dans le sport ne doit pas se limiter à une compétition internationale » a fait savoir Nelson Camara, Président de « Sport Impact Summit ».

Pour réussir ce challenge, les sponsoings et les partenariats constituent un volet essentiel. C’est puet-être pour cette raison que Nelson Camara et les siens ont noué des relations avec certains acteurs du monde des sports. « On a l’ambition de mettre de l’impact dans le sport, en collaborant avec une trentaine d’athlètes de haut niveau comme Idrissa Gana Gueye, Diomansy Kamara, Balla Dièye, Aby Gueye, Hortense Diédhiou, Fatou Diouck, Serge Bensen (rugby au Cameroun), Pascal Gentil (Taekwondo) », a déclaré le patron de la structure, précisant qu’ils profitent « de leur notoriété pour faire des messages. En retour, on accompagne les athlètes dans la structuration de leurs initiatives. »

