Le coup d’envoi de la 17e journée de D1 Féminine sera donné ce week-end. Les Sirènes actuellement leaders du Championnat défient les Amazones samedi. Dimanche, le DSC revient pour affronter les Dorades.

Les Sirènes qui ont pris la première place du classement avec un point d’avance sur Dakar Sacré-Cœur après leur victoire sur le Kaolack FC lors de la dernière journée (2-0) auront bien évidemment pour ambition de confirmer et de prendre le large. Il faudra se défaire, samedi au Stade de Ngor, des Amazones (6es) dans un derby grand-yoffois qui s’annonce très disputé.

D’ailleurs pour les Sirènes, il faudra avant tout se méfier d’une équipe des Amazones qui voudra se reprendre après sa contre-performance devant la lanterne rouge, Lycée Ameth Fall (2-2). Aussi parce que le Dakar Sacré-Cœur, exempté lors de précédente journée, ne voudra pas perdre du terrain sur la première place au moment d’en découdre face aux Dorades.

Pour l’équipe mbouroise qui recevra au Stade Caroline Faye, l’occasion sera belle face au deuxième du classement pour laver l’affront de la claque reçue contre US Parcelles-Assainies le week-end dernier (8-0). D’autant plus qu’un bon résultat face au DSC servirait forcément au premier non relégable dans la course au maintien avec le Kaolack FC.

Programme de la 17e journée de D1 Féminine

Samedi 13 mai

Amazones Grand-Yoff – Sirènes / 10h00, au Stade de Ngor

Dimanche 14 mai

Dorades – Dakar Sacré-Cœur / 08h00, au Stade Caroline Faye

Kaolack FC – AFA Grand-Yoff / 09h00, au Stade Lamine Gueye

Casa Sports – Aigles de Médina / 09h00, au Stade Aline Sitoé Diatta

Gazelles de Bignona – USPA / 09h00, au Stade Départemental de Bignona

