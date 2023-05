À travers un communiqué daté du jeudi 11 mai, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) informe que la rencontre devant opposer Guédiawaye FC contre Casa Sports pour le compte de la 21ème journée de la Ligue 1 sera jouée à huis clos. Cette mesure n’exclut pas les journalistes qui eux aussi ne seront pas admis dans l’enceinte du Stade Ibrahima Boye selon une information de Dakar Actu.

Point de risques selon la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle. En effet, le 25 avril dernier la rencontre entre AS Pikine et Dakar Sacré Coeur, en 16ème de finale de Coupe du Sénégal, a été interrompue pour cause de jets de pierres. Ce qui n’est pas du goût de la LSFP qui pour ne prendre aucun risque a décidé tout bonnement que Guédiawaye FC et Casa Sports s’opposent à huis clos au Stade Ibrahima Boye ce dimanche 14 mai.

Cette mesure prend en compte aussi les journalistes qui selon la LSFP ne seront pas admis dans le stade pour cette rencontre. En effet, les journalistes n’ont pas manqué de manifester leur désaccord sur ce communiqué que certains qualifient de « bidon ». À la suite des jets de pierres, certains joueurs ont été exposés.

Ce communiqué dépeinte l’autre facette des personnes qui dirigent notre football. @LSFP_sn interdit l’accès au stade à des journalistes pour des raisons insensées, même pendant le Covid-19 les journalistes avaient accès au stade dans les championnats respectueux. pic.twitter.com/aUKxE0s2Pz — SANÉ Malang 🇸🇳🇸🇳🇬🇲🇬🇲 (@sane932) May 11, 2023

