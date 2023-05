Prêté par le FC Porto l’été dernier, Mamadou Loum Ndiaye ne restera pas au Reading FC.

Comme il y a un an avec le Deportivo Alavés, Mamadou Loum Ndiaye (29 matchs, 1 but, 1 passe décisive en Championship cette saison) s’en va de son club relégué. Arrivé du FC Porto l’été dernier sous la forme d’un prêt, le milieu de terrain sénégalais n’a pu éviter une 22e place de Championship (D2 d’Angleterre) et donc la relégation du Reading FC en League One (D3).Cette situation ne permet pas aux Royals d’exercer leur option d’achat estimée à 5 millions d’euros.

Ainsi, comme il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux, le joueur de 26 ans quitte les pensionnaires du Madjeski Stadium pour retourner à Porto, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025. « Alors que mon temps au Madejski Stadium touche à sa fin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux incroyables fans, staff et coéquipiers qui ont rendu mon expérience ici inoubliable. Du fond du cœur, merci pour votre soutien indéfectible dans les hauts et les bas. Je chérirai les souvenirs et les amitiés que j’ai noués pendant mon temps à Reading, ça a vraiment été une aventure incroyable », écrit-il sur Instagram.

« Même si je vais retourner à Porto, je garderai toujours Reading dans de mon cœur et ne regarderai que les bons moments ici. Je n’ai aucun doute que le club va rebondir et se battre dans le futur prochain pour revenir à sa place. Encore une fois, merci pour votre soutien et votre passion toute la saison. Vous allez me manquer et je vous souhaite le meilleur ». Reste maintenant à voir si l’ancien joueur de l’US Ouakam parviendra à s’imposer à Porto où pliera t-il une nouvelle fois ses bagages pour une autre destination.

