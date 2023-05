Interrogé sur l’absence des joueurs du FC Metz, le sélectionneur n’a pas souhaité en remettre une couche et croit fermement au groupe qu’il dispose.

Malick Daf de l’Equipe Nationale U20 abordent entre le 20 mai et le 11 juin la phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie. En Argentine, les Lionceaux devront faire sans trois éléments qui leur étaient indispensables lors la CAN remportée en mars, en Égypte. Il s’agit de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, évoluant au FC Metz.

Si le dernier a finalement été zappé par le sélectionneur, les deux premiers ont été retenus par le club français. Justement, en marge de la remise du Drapeau National ce mercredi soir, Malick Daf a été interpellé par Wiwsport sur ce choix des Grenats qui a beaucoup fait couler d’encre. Mais le technicien sénégalais ne semble pas vouloir accabler le FC Metz.

« C’est un bon groupe dans lequel tous les joueurs se valent. Ils (Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick) n’ont pas été convoqués parce que leur club qui joue la montée (en Ligue 1) les a retenus. J’espère qu’ils parviendront à remontée. On est là pour représenter notre très cher pays, et ceux qui sont présents sont prêts à défendre les couleurs. Ils ont cette chance, à eux de la saisir », a déclaré Malick Daf.

wiwsport.com