Dans le cadre de son partenariat avec l’Olympique Lyonnais, Dakar Sacré-Cœur (DSC), avait envoyé 4 joueurs depuis deux semaines en essai. Finalement, l’aventure de ces tests va durer un plus longtemps que prévu, a annoncé le club.

En France pour un voyage d’essai depuis deux semaines, le milieu excentré Moussa Kanté et l’attaquant Ibrahima Fall de l’équipe pro de DSC ainsi que Pape Momar Diop et d’El Hadj Mamadou Gueye du groupe Pro2 vont rester plus longtemps à Lyon, le club partenaire de leur académie. Les 4 jeunes joueurs passeront 15 jours supplémentaires en France, a fait Dakar Sacré-Cœur, ce jeudi sur son compte officiel.

Pour rappel, leur séjour devait durer 15 jours à l’origine mais les 4 académiciens auront désormais la possibilité de passer deux semaines supplémentaires avec l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, lors d’une rencontre amicale disputée par les 4 joueurs sénégalais avec la réserve de l’OL, Ibrahima Fall a marqué et délivré une passe décisive.

𝙎𝙩𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙖̀ ✈🇫🇷 𝙇𝙮𝙤𝙣 La #TeamDSC au complet avec nos anciens joueurs 𝐏𝐚𝐭𝐡é 𝐌𝐁𝐎𝐔𝐏 & 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐈𝐀𝐋𝐀, joueurs de l’équipe réserve de @OL, en compagnie du Directeur Sportif 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅 𝑳𝒂𝒖𝒃𝒆𝒓𝒕𝒊𝒆.#TeamDSC #TeamOL pic.twitter.com/p7BMvVDmNt — AS Dakar Sacré-Coeur (@DakarSacreCoeur) May 10, 2023

