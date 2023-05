Avec un but d’Andy Diouf, le FC Bâle s’est un offert un bel exploit en arrachant la victoire (1-2) sur la pelouse de la Fiorentina en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence.

La Fiorentina et le FC Bâle se sont quittés sur un nul jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence (1-1) au Stadio Artemio Franchi. L’attaquant brésilien Arthur Cabral a ouvert le score du match (25e), marquant contre son ancienne équipe, et le Franco-sénégalais Andy Diouf (71e) a remis les pendules à l’heure pour les Bâlois qui s’imposent en toute fin de rencontre grâce à un but de Zeki Amdouni.

Après avoir manqué sa première occasion, Arthur Cabral était plus précis au moment de reprendre de la tête le corner dévié par Martinez Quarta. Complètement dominés en première, les Suisses ont pu compter sur une action individuelle d’Andy Diouf en seconde période qui a conclu avec une frappe en face à face pour égaliser. Le portier de la Viola Pietro Terracciano n’a pu constater que les dégâts.

Après ce but de l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais, le FC Bâle commençait à croire à l’improbable. Les Suisses créeront même l’exploit en toute fin de rencontre via un scénario incroyable. Males a mis sur orbite Amdouni qui terminait facilement dans les filets. Ce résultat, à l’extérieur, est une surprise et un top score pour Bâle qui pourrait très bien se retrouver en finale de Ligue Europa Conférence.

