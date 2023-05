Le tirage au sort des poules de la 23e édition du drapeau du chef de l’État (12, 13 et 14 mai) a été effectué ce jeudi au stade Mawade Wade.

Après la visite médicale et la pesée, la constitution des poules du drapeau du chef de l’État a été faite ce jeudi à Saint Louis. Championne en titre l’équipe de Dakar semble avoir un boulevard devant lui pour conserver son titre. En effet l’équipe de la capitale loge dans la poule A en compagnie de Kédougou et de Tambacounda. Dans la poule B on retrouve la ville hôte Saint-Louis qui fera face à Kaolack et Ziguinchor. La poule C est celle de l’équipe vice championne en titre Fatick. Elle sera accompagnée de Kaffrine, Matam et Kolda.

Enfin la poule D est composée de Diourbel ville hôte de la précédente édition du tournoi mais aussi de Thiès, Louga et Sedhiou.

Poules

POULE A

DAKAR

KEDOUGOU

TAMBA

POULE B

SAINT LOUIS

KAOLACK

ZIGUINCHOR

POULE C

FATICK

KAFFRINE

MATAM

KOLDA

POULE D

DIOURBEL

LOUGA

SEDHIOU

THIÈS

Wiwsport.com