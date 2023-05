Face aux médias français ce matin, le champion d’Afrique sénégalais de 27 ans est revenu sur sa belle saison, sa relation avec son entraineur et les objectifs de cette fin de saison.

Meilleur buteur du club avec 18 réalisations, Habib Diallo était en conférence de presse d’avant match (Strasbourg vs Nice, le samedi 13) pour le RC Strasbourg. Auteur de sa saison individuelle la plus aboutie en Ligue 1, le champion d’Afrique estime même si c’est ce pourquoi il est aligné par son entraineur, le mérite revient à ce qui l’entoure sur la pelouse. « Le rôle d’un attaquant c’est de marquer des buts. Mais ce sont mes coéquipiers qui m’aident aussi à marquer des buts, ils me montrent qu’ils ont confiance en moi », déclare-t-il, ce jeudi.

Sur 34 journées, Diallo n’a manqué qu’un match (suspension) et a été titularisé à 28 reprises. L’ancien messin a les faveurs de son coach Fréderic Antonetti qui était déjà son entraineur au FC Metz. « Je travaille aujourd’hui avec un coach qui me connaît très bien. Peut-être que ça joue aussi inconsciemment sur ma confiance », estime l’ancien capitaine du club de la Moselle.

Le joueur formé à Génération Foot est actuellement à 2 buts d’atteindre la barre des 20 réalisations. Il est aussi le 5e meilleur buteur de Ligue 1 à 5 longueurs de Lacazette et de Mbappe. Mais le numéro 20 des Alsaciens met d’abord l’objectif de se maintenir en priorité. « Je ne pense pas au classement des buteurs, c’est secondaire aujourd’hui. Si je termine la saison avec 20 buts mais qu’on descend en Ligue 2 ça n’aura pas d’importance et ça n’aura pas servi », affirme-t-il.

Le RC Strasbourg occupe la 14e place de Ligue 1, à seulement 3 points du premier relégable, avec 4 matches à jouer. Dans une saison à quatre descentes, le Racing compte sur son buteur sénégalais pour ne pas retrouver la Ligue 2.

