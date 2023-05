L’entraîneur strasbourgeois ne tarit pas d’éloges au sujet de son meilleur élément offensif, dont il estime capable d’être titulaire indiscutable en Equipe Nationale du Sénégal.

Malgré une équipe de Strasbourg qui fleurte avec la zone de relégation depuis le début de saison, Habib Diallo réalise un superbe exercice en Ligue 1. Et si le club alsacien occupe la 14e place du Championnat à quatre journées de la fin, l’attaquant sénégalais n’y est pas pour rien puisqu’il a inscrit 18 buts en 33 matchs. Le joueur de 27 ans est cinquième meilleur artificier à six unités du duo de tête. Jeudi en conférence de presse, Frédéric Antonetti a jugé la progression d’Habib Diallo.

« Je ne suis pas surpris (par l’efficacité d’Habib Diallo) mais il a encore une belle marge de progression. Dans l’investissement, dans la relation avec les autres, il faut qu’il se découvre encore. Il n’a pas encore atteint son meilleur niveau. Il a un très, très bon niveau. Il doit être beaucoup plus propre dans les remises. Vu le niveau qu’il a atteint, c’est beaucoup qu’il ait encore une marge de progression. C’est à lui de faire ce qu’il faut pour encore progresser », a indiqué l’entraîneur de Strasbourg.

Antonetti estime aussi que son attaquant est en mesure de franchir un palier en sélection. « Il est plus fort (par rapport à son passage à Metz), mais il peut mieux faire. Il peut être un titulaire indiscutable en Equipe Nationale du Sénégal, mais il faut qu’il remonte son niveau. Je l’ai eu à Metz et maintenant ici. C’est un garçon sur qui on peut compter, il est fiable. Mais je lui dis tout simplement qu’il peut encore monter son niveau. S’il peut s’en contenter, ce n’est pas mal de marquer 20 buts par saison, mais il a la capacité pour franchir un cap ».

Peu après son entraîneur, Habib Diallo, conscient de cette marge de progression que souligne Fred, s’est aussi présenté en salle de presse. L’occasion pour lui de répondre aux éloges de son coach. « Frédéric Antonetti dit que je suis capable de devenir titulaire indiscutable en Equipe Nationale du Sénégal ? On se connaît (rires). D’un côté, il a raison. Mais en Equipe Nationale, c’est un peu compliqué, ce n’est pas pareille qu’en club. Il faut en faire un peu plus et le coach m’aide à progresser », a souligné l’ancien joueur du FC Metz.

