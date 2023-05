En partance pour l’argentine pour les besoins de l’édition 2023 de la Coupe du monde des moins de 20 ans, les Lionceaux du Sénégal ont reçu des mains du premier ministre qui a hérité le département des sports, le drapeau national. L’occasion pour le patron des sports sénégalais d’inviter les partenaires de Pape Demba Diop à aller au-delà de leurs limites.

Ce discours de marque n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque les protégés de Malick DAF ont bien l’intention de porter plus haut les couleurs de pays. “Nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout. On a réussi à remporter la Coupe d’Afrique. Maintenant nous voulons décrocher le trophée mondial” a déclaré le capitaine de cette sélection, Samba Diallo. Dans ce sillage, le sélectionneur décline ses ambitions. “Notre objectif ? Je veux toujours gagner. Je veux continuer à gagner”, claque le champion d’Afrique qui reste visiblement insatiable.

En trois participations, le Sénégal qui n’a jamais manqué le second tour, peine quand il s’agit de disputer la finale. Et pourtant la génération de Mamadou Thiam en 2015 y était presque. Après avoir relevé le défi d’accéder en demi-finale pour sa première participation, les Lionceaux dirigés à l’époque par le défunt Joseph Koto ont été freinés par les Brésiliens (5-0). Ils n’ont jamais su se relever et enchaînent avec une nouvelle défaite (1-2) en match de troisième place face le Mali.

De retour en 2017 et en 2019, le Sénégal est respectivement éliminé en huitièmes et quarts de finale. Mais cette fois-ci, mieux armés que jamais pour avoir décroché leur premier titre continental, les Lionceaux ont trouvé un défi à la hauteur de leur parcours en Égypte pour espérer briller à nouveau. Remporter un titre mondial pour la première fois de l’histoire du Sénégal, aucune génération n’y est encore parvenue. “On ne ménagera aucun effort pour bien défendre les couleurs de notre pays. Nous sommes conscients que cela ne va pas être facile mais nous allons prendre chaque match comme une finale”, estime le milieu de terrain Mohamed Gueye. Le Sénégal a hérité d’un groupe très relevé avec le Japon, l’Israël et la Colombie, et fera ses débuts dans cette compétition contre les Japonais, le 21 mai prochain.

