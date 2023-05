« Nous sommes ravis de cette victoire. Je félicite les joueurs pour un travail bien fait. Je décide cette qualification à tous les éducateurs qui sont restés au Sénégal et qui se battent nuit et jour pour nous donner des joueurs de qualités. De Fongolimbi à Kolda en passant par Marssassoum. Je félicite aussi la fédération qui encadre les écoles de football et nous permet de gagner mais pas seulement, de gagner avec de la qualité dans le jeu » a déclaré le technicien sénégalais qui porte désormais son attention sur la charge d’un tout premier titre U17.

« Nous sommes contents de pouvoir continuer l’aventure dans ce tournoi et maintenant nous allons travailler pour le prochain objectif qui est de passer le cap des demi-finales. Nous allons bien nous préparer pour préparer cette étape importante et nous savons que ce sera plus difficile parce que les équipes savent maintenant que nous sommes une équipe coriace. Nous devons continuer à être patients », ajoute Serigne Saliou Dia.