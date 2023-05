Hier le Real Madrid Baloncesto s’est défait du Partizan Mozart Bet, un club serbe, en Euroleague.Un quart de finale âprement disputé durant cinq matchs au bout du suspens.



Pour 12 minutes jouées durant ce game 5 de ce quart de finale, Eli John Ndiaye s’est illustré avec 4 points inscrits et 4 rebonds pris. Le natif de Guediawaye a ainsi participé à la victoire de son équipe. Une victoire arrachée au bout du suspens, 98 – 94. Mesurant 2m04 et évoluant au poste de pivot, cet hispanico-sénégalais a gravi les échelons dans cette équipe. Vainqueur de l’Euroleague junior en 2021, Adidas Next Generation Tournament, Eli a montré des statistiques affolantes depuis les catégories jeunes. Après le légendaire Felipe Reyes, Nikola Mirotic, Sergio Llull, Luka Doncic, Usman Garuba tous formés au Real Madrid, c’est à son tour de gravir les échelons en suivant le processus prolifique du club de la capitale espagnole.

Le Real Madrid Baloncesto va donc en découdre avec son rival le FC Barcelone pour une place en finale de l’Euroleague. Les rencontres de cette phase vont débuter ce 19 mai. L’autre demi-finale opposera l’Olympiacos Basket Club à l’AS Monaco Basket.

wiwsport.com