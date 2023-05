Légende du championnat français, qu’il a remporté deux fois de suite avec le FC Bordeaux (2009) et l’Olympique de Marseille (2010), Souleymane Diawara a d’abord fait les beaux jours du FC Sochaux entre 2003 et 2006 et a terminé sa carrière à l’OGC Nice. Mais il aurait pu faire les bonheurs du Lille OSC.

L’international sénégalais aux 51 sélections, formé au Havre AC où il a démarré sa carrière pro en 1998 aurait dû rejoindre le LOSC lors de la fin de son contrat en 2003. Pas très convaincu par la proposition du club havrais pour le prolonger, il décide d’accepter celle des Lillois qui proposaient plus. « J’étais en route avec mon agent pour aller à Lille. On ne s’était pas entendu sur les termes au niveau de l’oseille, mais c’était un peu plus que Le Havre », explique-t-il au micro du Moneytime Podcast, ce lundi 8 mai.

Le défenseur voit son salaire passer de 12000 euros au Havre à 15000 euros au Lille. En route pour rejoindre les Dogues, Diawara reçoit le coup de fil de son agent. « J’étais sur la route Le Havre-Lille, poursuit-il. Mon agent Roger Boli m’appelle, il me dit: ‘Souley, il y a Sochaux qui te veut, ils te donnent 230.000 francs, une prime, tu joues la Coupe d’Europe’. J’ai dit à mon gars: ‘Fais demi-tour, on va à Sochaux’. La Coupe d’Europe, l’oseille, j’avais tout, tout ce que je voulais. Donc on arrive avant Lille, on a fait demi-tour et on est parti à Sochaux. Signé et tout », raconte-t-il.

La légende aux plus de 300 matches de Ligue 1 ne jouera jamais à Lille et finira par passer 3 saisons au club sochalien où il disputera une Coupe UEFA lors de cette saison 2003-2004.

