Brillant depuis le début de cette compétition, le Sénégal désormais cité parmi les favoris de cette CAN U17, jouera son billet pour le dernier carré, mercredi, contre l’Afrique du Sud, l’une des équipes classées meilleures troisièmes. En conférence de presse, le sélectionneur Sérigne Saliou Dia n’a pas caché ses ambitions.

Qualification en quart de finale

On était conscient de la direction où aller. Comme je l’ai dit tantôt, chez les jeunes ce qui important ce n’est pas ce que tu gagnes tout de suite mais ce que tu mets en place. Dieu merci on a un groupe qui est réceptif dans tout ce que nous voulons. On était venu pour prendre les matchs un à un. Et je pense qu’on a fait chaque match une finale. Ce qui fait notre un peu notre succès. Maintenant, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre. Maintenant qu’il va falloir qu’on soit plus concentré.

Un plan pour faire douter l’adversaire

Il n’y pas eu de changement majeur. On prépare tous les matchs de la même façon avec beaucoup d’envie, la même abnégation, le même état d’esprit. L’enjeu ne doit pas tuer le jeu. Je pense qu’on va essayer de continuer à progresser dans le jeu et comme je l’ai dit en étant plus sérieux. On doit également être tueur. Parce qu’on a constaté qu’on rate beaucoup d’occasions. C’est ce genre de match qu’il va avoir la différence très tôt ne pas avoir de doute Devant les buts, l’équipe doit être plus efficace devant les buts. Et je pense que si on arrive à faire cela, on va pouvoir rester sur cette lancée. On aura besoin de ça surtout. Je pense qu’on est en train d’insister sur cet aspect. On doit essayer de marquer très tôt et de se mettre en confiance. Je pense qu’on est une équipe capable de garder le ballon et de faire douter l’adversaire. Maintenant si on arrive à marquer dès le début ça pourra nous donner des solutions et un meilleur visage.

Une place au mondial U17…

C’est l’objectif majeur. Parce que comme on disait, on veut faire grandir les joueurs et cela veut dire quelque part qu’on voudrait continuer à jouer. Une qualification à la Coupe du Monde suppose que vous allez continuer à disputer des matchs, à vous préparer. Vous allez continuer à donner de l’expérience internationale à vos jeunes joueurs, à les faire grandir et à fournir toutes les autres équipes nationales. Je pense qu’il y aura beaucoup de joueurs qui sont au niveau et qui n’ont jamais joué une coupe du monde de catégorie jeune. C’est notre objectif majeur. On n’est pas loin, mais il va falloir qu’on joue avec nos valeurs, nos principes, avec tout ce qu’on a fait depuis les débuts. Je pense que si on engage le match dans ce sens, sans se presser, sans avoir cette pression forte, on pourra espérer une victoire.

Stade Nelson Mandela, un avantage de plus pour les Lionceaux ?

On a plus de repères que l’adversaire parce qu’on jouait sur cette pelouse depuis le début de la compétition. Mais, c’est un match de qualification quel que soit le lieu, l’adversaire sera déterminé. Je pense que l’équipe qui en voudra plus, sortira victorieuse de ce match.

Objectif

La catégorie U17 du Sénégal n’a pas une belle histoire dans cette compétition. C’est nôtre troisième participation, il y a des équipes qui ont déjà de belles histoires. Maintenant l’envie est là et la volonté de continuer à grandir dans cette compétition. On est ambitieux et on voudrait également continuer de profiter de la dynamique victorieuse de Sénégal. Maintenant, un match important nous attend, un quart de finale très important. Qui va peut-être nous permettre de poursuivre notre aventure. Après cette étape, on pourra maintenant dresser ce qu’on veut dans cette compétition. Mais l’essentiel c’est de se focaliser sur les quarts de finale, de le jouer à fond, de s’appuyer sur tout ce qu’on a fait depuis le début. Et on espère avoir plus de réussite dans ce match. Après on pourra parler de demi-finale et finale. Mais pour le moment, on se focalise sur cette rencontre qu’on va prendre comme le dernier match de notre. On fera tout pour essayer d’avoir quelque chose.

Serigne Fallou Serigne

La qualification pour les quarts de finale ? C’était très important pour nous. On devait sortir de notre poule. Maintenant, nos prestations en phase de poules sont derrière nous, on va se concentrer sur le prochain match. Face à l’Afrique du Sud, ce sera un match comme tous les autres. On va le préparer comme on l’a fait avec les autres rencontres. Comme d’habitude on se donnera au maximum. On va jouer à fond cette rencontre, se battre du début à la fin en écoutant surtout les consignes du coach.