À l’occasion de la remise du drapeau Dr Macoumba Diouf par Ndef Leng, des lutteurs de renom ont effectué le déplacement au domicile du Directeur Général de l’horticulture.

Prenant la parole, Eumeu Sène a demandé à Malick Niang, assis à ses côtés, de revenir dans l’arène « parce qu’il est et reste un grand champion ».

À sa suite, l’ancien de Ndakaru lui a répondu ceci : « Je n’étais pas venu dans l’arène pour avoir 10 victoires, 1 défaite et repartir. J’étais venu pour gagner la couronne et l’amener chez moi. Mais, le destin a voulu que quelque chose de pas ordinaire se soit manifesté à moi. Et qui fait que je ne peux plus continuer de lutter. Je ne reviendrai plus dans l’arène. »

