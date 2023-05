Boul Laal (Lansar) n’a pas digéré sa défaite contre Pokola dimanche dernier. Il a annoncé avoir fait un recours auprès du CNG de lutte.

En concédant sa troisième défaite le 7 mai dernier, Boul Laal (écurie Lansar) a manqué son retour, lui qui n’avait plus lutter depuis 2017. Et même si à l’arène nationale il avait d’abord contesté sa défaite avant de confirmer sa chute après avoir regardé les images sur place, Boul Laal s’est une nouvelle fois dédit. Le protégé de Max Mbargane souligne que son adversaire a fait 4 appuis lors d’une action antérieure à sa chute.

« C’est clair que lors de la première action il a fait 4 appuis. Il a déclenché avec un coup de poing et je l’ai attrapé. Puis on s’est bagarré avant d’aller aux côtés des sacs. Là j’ai tenté une prise et il a répliqué avec une autre prise en voulant prendre mes deux pieds. J’étais mal en point et j’ai pivoté. Ensuite il s’est loupé et c’est là qu’il a fait 4 appuis. Si vous regardez les images vous verrez ce que je dis » a expliqué Boul Laal qui annonce avoir introduit un recours.

« Je laisse le soin à mon entourage de gérer cela. Ils ont introduit un recours au Cng » a t’il ajouté que sur Les Arènes TV.

