Ndiaga Samb a récemment terminé 7e au classement général des 9 rondes de la World Cup de Drancy tenue en France le week-end écoulé. Tirant le bilan de sa participation à cette compétition majeure, le GMI sénégalais se félicite de sa prestation et se fixe comme objectif le championnat du monde prévu du 28 septembre au 13 octobre au Willemstad Curaçao.

D’entrée de jeu, le GMI sénégalais Ndiaga Samb a tenu à remercier le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de Jeu de Dames (FSJD) qui lui ont permis de participer à la World Cup Drancy : « Le Drancy est une compétition qui fait partie de mon programme de préparation pour le championnat du monde qui aura lieu au mois de septembre en Amérique du Sud, particulièrement au Willemstad Curaçao. L’objectif du tournoi de Drancy en France c’était de bien représenter le Sénégal en particulier et l’Afrique en général », a déclaré le champion sénégalais dans les colonnes de Stades.

Selon Ndiaga Samb, il aurait pu faire mieux qu’une 7e place à Drancy. « Dans cette compétition, j’ai débuté sommairement, mais à la deuxième ronde j’avais une partie gagnante contre le Burkinabé Maxime Ilboudo. J’ai concédé le nul. Cela veut dire que j’ai perdu là-bas 1 point. A la 6e ronde, j’ai perdu. Si on ajoute ces deux points que j’ai perdu, aux points que j’ai eus, je serais déjà 1er dans cette compétition », a martelé le GMI sénégalais.

Cependant, le GMI entend travailler et donner le ‘’meilleur’’ de lui-même, pour le prochain championnat du monde, qui est son ‘’objectif’’. D’ailleurs, c’est ce qu’il a confirmé : « J’ai un objectif, c’est le championnat du monde qui aura lieu au mois de septembre. Et là, je suis en train de me préparer et de me parfaire. D’ici deux mois inch’Allah, en fin juin, je dois aller à Rica en Lettonie pour jouer une autre World Cup et après je serais au Pays-Bas, pour jouer 3 ou 4 tournois internationaux. Tout cela, c’est pour bien me préparer le championnat du monde et c’est là l’objectif réel ». Pour conclure, le Rufisquois a également adressé ses remerciements au maire de Rusfique, Dr Oumar Cissé, qui ne cesse de lui confirmer son soutien et ses encouragements dans la représentation du Sénégal à l’échelle internationale.

En tout cas, Ndiaga Samb n’est pas à sa première compétition. En janvier dernier, le champion en titre du Sénégal s’était classé 4ème à la 1ère World Cup qui avait eu lieu à Ouagadougou au Burkina-Faso. Un tournoi qui avait vu la participation de 15 Grand Maitres internationaux, avec d’autres joueurs. Dans la liste des 20 joueurs qualifiés pour la prochaine Coupe du monde à Curaçao en Amérique du Sud, il n’y a pas moins de « 10 joueurs qui ont participé à la World Cup de Drancy ».

wiwsport.com avec Stades