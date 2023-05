Séduisant, le Sénégal va tenter d’aller au bout de son aventure en Algérie où il croisera sur son chemin, ce mercredi, l’Afrique du Sud pour un ticket à double valeur : une qualification pour les demi-finales et pour le mondial de cette même catégorie.

Sérieux candidat pour le titre continental au vu de son parcours au premier tour sanctionné par un sans faute, le Sénégal détient toutes les armes pour aller au bout de ses rêves. Mais, il faudra d’abord gravir les marches qui restent. Première étape, l’Afrique du Sud. Pour le compte du premier quart de finale de cette 14e édition de la CAN des moins de 17 ans, les Lionceaux seront à l’honneur. Ils défieront au stade Nelson Mandela de Baraki les Bafana-Bafana à 16 heures.

Entre les deux formations, les pronostics sont vite faits si on s’appuie sur leur parcours au second tour. Leader incontesté du groupe A avec un 3 sur 3, accrédité de la meilleure attaque et meilleure défense avec le Mali, contre l’Afrique du Sud qui a décroché sa qualification de justesse en terminant parmi les meilleurs troisièmes. Toutefois, les finalistes de l’édition 2015 peuvent se vanter d’avoir un passé plus glorieux dans cette compétition pour avoir disputé une finale et terminé quatrième lors de la CAN 2005 contrairement aux Lionceaux du Sénégal qui pour première fois de leur histoire joueront les quarts de finale de la CAN U17.

Conscient de ce qui attend ses poulains face aux féroces Lions de la Teranga, Duncan Crowie, sélectionneur des jeunes Bafana-Bafana, a néanmoins confirmé que son équipe était prête. « Nous savons que notre match contre le Sénégal sera difficile, parce que l’adversaire a une bonne équipe et joue dans un esprit de combat et de haute compétence. Ce qui est important maintenant, nous devons mettre la phase de groupes derrière nous et essayer de continuer notre course dans la compétition. Et si nous ne sommes pas prêts pour le match face au Sénégal, nous ne serons pas prêts pour quelque chose, nous savons que le Sénégal est une équipe forte, ce sera un match fort. »

De l’autre côté, Serigne Saliou Dia aimerait voir une équipe sénégalaise plus tranchante pour une meilleure maîtrise. « C’est ce genre de match qu’il va falloir faire la différence très tôt pour ne pas avoir de doute Devant les buts, l’équipe doit être plus efficace devant les buts. Et je pense que si on arrive à faire cela, on va pouvoir rester sur cette lancée. On aura besoin de ça surtout. Je pense qu’on est en train d’insister sur cet aspect. On doit essayer de marquer très tôt et de se mettre en confiance. Je pense qu’on est une équipe capable de garder le ballon et de faire douter l’adversaire. Maintenant si on arrive à marquer dès le début ça pourra nous donner des solutions et un meilleur visage« , estime-t-il. Quoi qu’il en soit, à la sortie de cette rencontre qui sera sans doute très disputée, l’une de ces équipes continuera son aventure avec la cerise sur le gâteau : une qualification pour Coupe du monde des moins de 17 ans.

wiwsport.com