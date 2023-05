Le Sénégal éteint le rêve de l’Afrique du Sud, mercredi, et décroche pour la première fois de son histoire une place en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations et au mondial de la catégorie des moins de 17 ans. Les Lionceaux étaient bien trop forts pour les bafana-bafana (5-0).

Le Sénégal a facilement remporté son quart de finale contre l’Afrique du Sud, ce mercredi (5-0) grâce à l’efficacité de Amara Diouf auteur d’un doublé. Les deux premiers buts ont été marqués par l’adversaire. La sélection sénégalaise emmenée par Serigne Saliou Dia jouera la demi-finale de cette 14e édition pour la première fois de son histoire. Par la même occasion, elle est qualifiée pour le mondial de la même catégorie.

Et pourtant, les Sud-africains ont été bien en place pendant une demi-heure. Très bien regroupés derrière, ils ont, pendant quelques minutes, fait douter les joueurs de Serigne Saliou Dia. Toutefois la machine à finir par craquer à la 36e minute de jeu. Sur un but contre son camp, venant d’une longue ouverture d’Amara Diouf et une remise d’Ibrahima Diallo, les lionceaux parviennent à ouvrir le score. Le Sénégal accélère et fait le break deux minutes plus tard. Et encore sur une réalisation du défenseur adverse. Bousculés par des Lionceaux déterminés à corser l’addition avant la pause, les sud-africains reculent et encaissent le troisième but. Cette fois-ci, il est signé par un sénégalais en l’occurrence Mamadou Lamine Sadio sur un service de Abdou Aziz Fall. Les deux sélections regagnent les vestiaires sur un score de trois buts à zéro en faveur des Lionceaux.

Au cours de la deuxième période, le Sénégal continue de rester dangereux. Omar Sall se multipliant sur le front de l’attaque pour offrir de bons ballons à ses partenaires. A l’image de son une-deux avec Amara Diouf. Ce dernier, bien servi dans l’axe, claque le quatrième Sénégalais, son premier dans ce match. Le pensionnaire de Génération Foot va réaliser un doublé quelques minutes sur un centre bien ajusté d’Ibrahima Diallo pour son capitaine qui signe son cinquième but dans cette compétition.

Malgré les efforts de Dokunmu et Amato bien isolés devant, l’adversaire n’a jamais paru en mesure de véritablement inquiéter une équipe sénégalaise très solide défensivement. Qualifié pour le dernier carré, le Sénégal défiera le vainqueur de la rencontre qui opposera le Nigeria au Burkina en demi-finale.

