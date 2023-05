Le Sénégal domine l’Afrique du Sud sur le score de 5-0 et composte son billet pour les demi-finales de la CAN et décroche sa place en Coupe du Monde.

Dans un match à sens unique, l’équipe nationale du Sénégal se qualifie pour les demi-finales de la CAN U17 et pour la Coupe du Monde de la même catégorie. Après deux buts contre son camp des deux défenseurs centraux sud-africains à la 31e et à la 34e minute de jeu, Mamadou Lamine Sadio inscrit la 3e réalisation des Lionceaux juste avant la pause. Dominateurs en attaque et imposants en défense, les poulains de Serigne Saliou Dia ont mis le pied sur le ballon en ne laissant aucune chance aux Bafanas-Bafanas.

En seconde période, le capitaine Amara Diouf s’en va aussi pour son doublé et porte le score à 5-0. Il devient ainsi le seul meilleur buteur de cette Coupe d’Afrique avec 5 réalisations. Le score va rester inchangé jusqu’à la fin. Avec cette victoire, le Sénégal valide son ticket pour les demi-finales et assure aussi sa place pour le Mondial.

ON BOARD TO THE #U17FWC ✅ Senegal advance to the 2023 #TotalEnergiesAFCONU17 semi-finals to secure their place in the U17 @FIFAWorldCup 👏 Congratulations, @Fsfofficielle 🥳 pic.twitter.com/gSKIQfFTRH — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 10, 2023

wiwsport.com