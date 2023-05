L’Afrique du Sud aura tenu une demi-heure avant de céder face aux assauts des Lionceaux qui ont réussi à inscrire 3 buts en l’espace de 10 minutes.

Longtemps contraint à jouer long face à une équipe sud-africaine bien en place défensivement, les Lionceaux ont fini par trouver la potion magique pour déverrouiller les cages des Bafana-bafana. Sur une longue ouverture d’Amara Diouf trouve Ibrahima Diallo au second poteau, ce dernier remet le ballon dans la surface et trouve de malheureux William Rennecke qui dégage le ballon au fond des filets (36’). Le break est intervenu deux minutes plus tard (38’) et encore sur un contre son camp.

Le défenseur Wallis est passé par là. La défense sud-africaine va craquer en encaissant le troisième but. Déjà buteur, le milieu de terrain Fallou Fall délivre une passe décisive à Ibrahima Sadio qui marque son premier but dans cette compétition. Le Sénégal est presque assuré de jouer les demi-finales de la CAN U17 édition 2023.

