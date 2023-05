Quelques heures après le Sénégal, le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la CAN U17 en battant largement le pays hôte algérien, à l’issue d’un derby à sens unique (3-0).

En attendant les deux dernières rencontres prévues ce jeudi (Mali-Congo & Nigeria Burkina Faso), les deux premiers demi-finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans sont connus. Après le Sénégal, qui n’a fait qu’une bouchée de l’Afrique du Sud (5-0), ce sont d‘autres Lionceaux, ceux du Maroc cette fois-ci, qui ont rejoint le dernier carré de cette compétition en faisant aussi les choses en grand.

En effet, les Marocains l’ont emporté sur le score sans appel de 3 à 0 face à l’Algérie. Le pays hôte, déjà battu sur le même score par le Sénégal lors de la phase de groupes, n’a quasiment pas existé dans ce derby maghrébin qui s’annonçait pourtant indécis. Devant à la pause grâce à Zakaria Ouazane (28e), le Maroc a parfaitement concrétisé en seconde période sur un doublé d’Ouazane et un but d’Adam Chakir (86e).

Ainsi, en plus d’une qualification pour les demi-finales où ils croiseront le fer avec le vainqueur de la demie entre le Mali et le Congo, les Lionceaux de l’Atlas se qualifient également et comme le Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Tout le contraire pour l’Algérie qui quitte assez tristement et bien prématurée sa compétition. Se dirige t-on vers une finale Sénégal-Maroc ? Seul l’avenir nous édifiera.

