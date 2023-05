L’arrière droit du Bayern de Munich, est annoncé sur le départ. Bouna Sarr est courtisé par des clubs de Ligue 1, de Premier League mais aussi en Serie A.

Arrivé en Bavière en 2020 en provenance de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr (31 ans) devrait porter d’autres couleurs la saison prochaine. En effet, le club bavarois ne compte pas conserver l’international sénégalais. Ce dernier, intéresse de nombreux clubs. Selon Footmercato, l’international sénégalais intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 française, à la recherche d’un arrière droit. Sarr en est la cible. Mieux, nos confrères ajoutent que des clubs de Premier League et de Serie A sont également intéressés par le champion d’Afrique. Son départ devrait être acté à la fin de la saison puisque le Bayern ne s’y opposerait pas si un club se présentait officiellement.

Plus d’un an après son dernier match officiel, à savoir le 29 mars 2022, lors d’un match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 entre le Sénégal et l’Égypte, Bouna Sarr a disputé ses premières minutes de la saison le week-end dernier avec le Bayern.

wiwsport.com