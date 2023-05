Les tours préliminaires de la coupe du Maire continuent. La ligue de Dakar de Basketball a publié le calendrier des prochaines rencontres hommes et dames.

Les affiches sont programmées sur quatre jours. (jeudi 11 – dimanche 14 mai). Dans la catégorie dames, deux rencontres sont au rendez-vous. Les deux matchs auront lieu le jeudi 11 mai. Le premier match verra s’affronter SIBAC –CBC (15h) pour une qualification au prochain tour. La seconde rencontre va opposer Avenir Fass et Bargny (17h).

Chez les hommes, il y aura cinq affiches sont programmées. La rencontre entre CBC et Lac Rose (15h) va ouvrir le bal. Ce match sera suivi par celui entre HLM et Olympique de Ngor (17h). Le troisième match qui va opposer GBA et DIISO aura lieu le Samedi 13 mai (16h). Les deux derniers matchs vont se jouer le dimanche au centre Bopp. A 15h ABAZ va affronter le vainqueur entre CBC et Lac Rose. Et pour conclure USPA fera face à Espoir Maxy.

wiwsport.com