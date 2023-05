Présents en conférence de presse au stade Iba Mar Diop, les membres du Comité d’organisation de la 10e édition du Meeting de Dakar, prévu le 27 mai à l’Annexe du Stade Abdoulaye Wade, ont fait le point sur les préparatifs.

Après avoir effectué son grand retour l’année dernière, le Meeting de Dakar aura lieu cette année le samedi 27 mai, à l’Annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Selon le directeur du Meeting, Bara Thiam, l’ambition pour cette 10e édition est de passer du Label Bronze à celui d’Argent. « Toutes les grandes capitales du monde ont leur Meeting. Dakar ne devrait pas être en reste. Après sept ans d’arrêt, on avait décidé l’année passée de reprendre le Meeting de Dakar. À la fin de l’année dernière, beaucoup de pays ont manifesté leur souhait de prendre part à cette présente édition 2023. C’est pourquoi, nous avons décidé de l’organiser à nouveau cette année. Notre objectif est de faire mieux que l’édition précédente afin de prétendre à un label Argent l’année prochaine », a fait savoir le Directeur et chef des opérations du Meeting de Dakar, Bara Thiam dans les colonnes de Stades.

Pour le Directeur technique national (DTN), Papa Serigne Diène, l’enjeu majeur est de permettre aux athlètes sénégalais de rivaliser avec d’autres et d’avoir plus de la visibilité. « Des athlètes de 17 pays africains, européens et américains sont attendus à ce grand rendez- vous de l’athlétisme sénégalais. Plusieurs épreuves, telles que le 110 m haies, le 400 m, le 5000 m, le javelot, le 800 m, le 100 m haies, le marteau, le triple saut, le saut en longueur…, seront au programme de cette édition », annonce le bras technique de la Fédération sénégalaise d’Athlétisme (FSA).

wiwsport.com