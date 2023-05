Le ministre des Sports, Amadou Ba a remis le drapeau à la délégation sénégalaise en partance pour l’Argentine où aura lieu la coupe du monde U20. Le nouveau ministre des sports en a profité pour rappeler aux lionceaux, l’énorme défi qui les attend.

Dans quelques jours les U20 sénégalais vont s’envoler pour l’Argentine. Mais avant de partir, la délégation sénégalaise a reçu ce mercredi le drapeau national. Le ministre des sports qui a présidé la cérémonie, a réitéré toute sa confiance aux lionceaux. «C’est donc avec confiance et enthousiasme que j’ai l’honneur de vous remettre le drapeau national, en guise de viatique et d’encouragement », affirme-t-il.

Il a rappelé aux lionceaux qu’ils portent sur leurs épaules la «lourde » responsabilité de représenter le Sénégal dans une compétition où rien n’est acquis, et rien ne sera facile. Puisque tous les participants, souvent en provenance de grands pays de football, auront, eux aussi, travaillé d’arrache-pied pour se donner les moyens de remporter la victoire finale.

Le ministre des sports, Amadou Ba reste malgré tout confiant quant à la capacité des lionceaux à aller au bout de la compétition. Une confiance renforcée par les résultats obtenus ces derniers temps par cette équipe. Et pour y parvenir il faut selon le ministre des sports de la détermination et de l’engagement tout en restant «humbles, et respectueux de vos adversaires. Sans les surestimer. Sans les sous-estimer aussi. Battez-vous avec toute l’énergie, le potentiel et le talent que nous vous connaissons ».

Amadou Ba a rappelé aux lionceaux qu’ils ont l’impérieux devoir d’élever encore plus haut l’étendard de leur pays. « Faites de cette compétition le meilleur moment de participation d’une équipe nationale sénégalaise à une coupe du monde de football », conclut Amadou Ba.

