Avec déjà trois clean sheets en autant de sorties, Serigne Diouf, gardien de but des U17, débute la Can algérienne de la meilleure des manières. Confirmant ainsi au Sénégal, la bonne santé de nos derniers remparts. Et si le pensionnaire de Génération Foot s’inspirait de Landing Badji, vainqueur de la Can U20 sans avoir encaissé le moindre but ! En tout cas, son préparateur, Kalidou Cissokho, y croit !

Chez les gardiens de but des équipes nationales du Sénégal, le clean sheet est à la mode. Après Pape Mamadou Sy, qui a raté de peu le 100% en n’encaissant qu’un seul but au Chan, suivi de Landing Badji (transféré en Chypre), crédité d’un record historique pour n’avoir encaissé aucun but lors de la Can U20, c’est au tour de Serigne Diouf de pointer le bout du nez.

En effet, le gardien des U17 débute la Can algérienne de la meilleure des manières, avec déjà trois clean sheets en autant de sorties et un penalty arrêté. Une prestation qui ne surprend pas Kalidou Cisso­kho, le préparateur des gardiens U17.

Kalidou Cissokho : «Pas surpris de ses performances»

«Les performances de Serigne Diouf en ce début de Can ne me surprennent pas, parce qu’on l’a préparé à ça. Je travaille et je continue de travailler avec ce gosse pour le rendre plus performant. Je connais bien les petites catégories, U17 et U15. Et je sais comment m’y prendre pour préparer chaque catégorie», a réagi au bout du fil l’ancien international, joint depuis l’Algérie.

Sur les trois clean sheets réalisés par son poulain, Cissokho rappelle son discours méthode.

«J’ai l’habitude de dire aux gardiens avec qui je travaille que vous ne devez pas prendre de but. Parce que j’ai acquis l’expérience pour avoir évolué dans le championnat local sans encaisser de but à l’issue d’une phase aller. D’ailleurs, faut qu’on vérifie les archives, parce je pense que ce record n’a pas encore été battu (rire). En tant qu’aussi gardien professionnel, j’ai disputé neuf à dix matchs sans encaisser le moindre but. Pourquoi pas ne pas transmettre aux jeunes ce qu’on sait faire ? En tout cas, l’espoir est permis avec Serigne Diouf qui a aussi arrêté un penalty contre le Congo. On prie pour la suite.»

Élu parmi les meilleurs gardiens lors du tournoi de l’Ufoa en Mauritanie, avec encore un penalty arrêté, Serigne Diouf est un ancien pensionnaire de Galaxie Sport, le centre de formation de Salif Diao. «C’est lors des regroupements que j’ai mis la main sur lui, en proposant au coach, Serigne Saliou Dia, le poste de gardien titulaire pour lui. C’est dans ces conditions que je l’ai pris pour travailler avec lui, tout en discutant avec ses coaches à Galaxie Sport pour qu’ils m’appuient dans le travail. Et puis, de temps en temps, me rendre dans son club (Génération Foot) pour discuter avec son préparateur, afin qu’il soit plus performant. Faut savoir que pour tous les autres gardiens que je sélectionne en Equipe nationale, j’ai l’habitude de passer les voir dans leurs clubs, avec lesquels il y a une bonne communication.»

Sur les domaines où Serigne Diouf doit s’améliorer, Cis­sokho, en vieux briscard, n’aime pas trop s’étendre en public sur les défauts de son poulain. «Vous savez que nous sommes suivis partout. Il y a des espions partout (rire). C’est une cuisine interne, on va en discuter en privé. Mais comme vous le savez, les jeunes gardiens ont tous des défauts. Ce que je lui recommanderai surtout, c’est de parler beaucoup plus à sa défense. Un gardien doit crier pour que ses défenseurs puissent l’entendre. Parce que c’est très difficile de se faire entendre dans un stade, où on est souvent couvert. Je veux que mon gardien parle, mais de manière positive, pour repositionner ses défenseurs, parler à ses mi­lieux de terrain. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de son état d’esprit. C’est un jeune réceptif, qui écoute tout le monde. On croise les doigts pour la suite.»

La suite, ce sont les quarts de finale de mercredi prochain. Avec un 4e clean sheet pour suivre les traces de Landing Badji ? Quand on a un «Serigne» dans les buts…

