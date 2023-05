Désormais à la tête des Corbeaux de Lubumbashi, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Lamine Ndiaye a pour mission de rebâtir une équipe qui a perdu son lustre d’antan.

Et sans tarder, le technicien sénégalais a ciblé quelques renforts dont des joueurs sénégalais, en priorité le gardien de but du Casa Sports, Alioune Badara Faty. Mais il n’y a pas que Alioune Badara Faty sur la liste de Lamine Ndiaye. En effet, si l’on fie aux informations du journal le quotidien, le joueur du Teungueth Fc, Cheikh Tidiane Sidibé, est aussi dans le viseur du TP Mazembe.

Toutefois selon toujours le quotidien sénégalais, le transfert du prometteur latéral gauche, champion d’Afrique avec les Locaux au Chan et convoqué par Aliou Cissé lors du dernier rassemblement des Lions, coince au niveau des négociations entre le président du club rufisquois et les dirigeants congolais, malgré l’envie du joueur et de son agent de changer d’air. Pis, les deux parties auraient même décidé de rompre les négociations.

wiwsport.com