Samedi 29 avril, le Guédiawaye football club (GFC) recevait l’AS Pikine au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1 s’est soldée par un nul vierge devant environ 26 000 spectateurs. Mais, financièrement, cette affiche de prestige a rapporté gros à l’équipe hôte.

Selon les informations du journal Les Échos, l’équipe de Guediawaye qui recevait sur le papier son homologue de Pikine a engrangé 100 millions de francs CFA de recettes. Lesquelles proviennent, d’après le journal, de la billetterie, des sponsors, des partenaires et des mécènes du club de la banlieue.

Après règlement des charges liées à l’organisation de la rencontre (30 millions pour la location du stade et 6 millions pour le service d’ordre, les stadiers, la restauration, etc.) et le versement d’une partie des recettes aux ayants droit (1,5 million à l’AS Pikine), GFC s’est retrouvé avec un bénéfice de 30 millions de francs CFA. «Un record depuis le lancement du championnat de football professionnel au Sénégal, en 2009», s’enflamme Les Échos.

wiwsport.com