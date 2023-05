Présent ce lundi à l’audience accordée aux acteurs de la lutte par le président Macky Sall, le lutteur Zarko a réagi à la polémique qui entoure cette visite avant de fustiger l’absence de certains lutteurs.

Pour lui il n’y a pas matière à contreverse. Si le président a accordé un entrevue au monde de la lutte, c’était pour une raison évidente puisque les lutteurs n’étaient jusque-là jamais partis rencontrer le président Macky Sall.

« Macky Sall a reçu les footballeurs, les basketteurs et même les danseurs au palais. Donc s’il fait appel aux lutteurs, c’est normal qu’on aille lui répondre. Il faut que les gens prennent cela (l’audience) positivement et non négativement. C’est le dirigeant du pays et demain si un autre est élu à la tête du pays, on ira le voir s’il le souhaite (…) Il nous a reçu pour nous rendre hommage parcequ’il sait que les lutteurs ont participé financièrement comme tout le monde lors de la période de la pandémie de COVID. C’est juste cela, on est pas partis parcequ’on est avec Macky Sall. Non, on est parti le rencontrer parcequ’il s’agit d’un appel du président de la république » confie le lutteur de Grand Yoff sur 4appuistv.

« Les absences de Ama Baldé et Siteu ? C’est leur problème… »

Zarko de magnifier les promesses faites par Macky Sall pour soutenir le développement de la lutte.

« La rencontre s’est très bien passée. Le président nous a entre autres promis de nous accompagner avec 20 emplois pour chaque écurie, la création d’une mutuelle de santé et des logements (…) Le président a parlé des promoteurs, des lutteurs, des anciennes gloires et même de la presse en ligne » ajoute le tombeur de Ada Fass.

Toutefois, il fustige l’absence remarquée de certains lutteurs comme Ama Baldé ou encore Siteu. « C’est leur problème.. Personnellement je ne refuserai jamais l’appel d’un dirigeant ».

Wiwsport.com