Après leur rencontre avec le président Macky Sall ce lundi, les acteurs de la lutte n’ont pipé mot quant aux décisions prises à l’issue de cette entrevue.

On aurait dit la « grande muette ». Aucune information n’a fuité de l’audience accordée aux acteurs de la lutte par le président Macky Sall. En effet la « famille lamb » a été conviée à une rencontre avec le chef de l’état ce lundi (16 heures) pour discuter des problèmes auxquels fait face notre « sport national ». Entre autres les difficultés des promoteurs à se trouver des sponsors ou encore la violence qui gangrène la discipline et son développement.

Mais rien de tout cela n’a été abordé par les acteurs. Du moins pas publiquement. Dans cette cérémonie où la presse a été mise à l’écart, seule la crème de la lutte était représentée dans la salle immaculée de la présidence. En témoigne la forte présence des VIP (Balla Gaye, Modou Lô, Eumeu Sène, Boy Niang, Tapha Tine…) mais aussi de quelques uns des anciennes gloires, des communicateurs traditionnels mais également des membres du CNG.

Silence radio au Cng et chez les lutteurs !

Contacté par nos soins à la fin de la cérémonie, Gris Bordeaux président de l’association des lutteurs, n’a pas daigné nous répondre quant à la question de savoir si leurs doléances ont bien été reçues par le président Macky Sall et quelles étaient les décisions prises à cet effet ? Même chose pour le CNG. Un mutisme total qui inquiète et qui va sans doute faire parler si toutefois elle se prolonge.

Par ailleurs, il faut dire que les circonstances de cette audience a interpellé plus d’un depuis son annonce. Le monde de la lutte a toujours voulu cette « fameuse audience » et a couru derrière elle pendant douze ans avant d’obtenir gain de cause. Mais pourquoi maintenant et à quelle fin ? voilà tant de questions qui méritent réponses…

