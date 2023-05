À l’image de Ama Baldé ou de Siteu, Gouy Gui (écurie Mor Fadam) était absent à l’audience des acteurs de la lutte avec le président ce lundi. Il a expliqué les raisons de sa non venue.

D’entrée Gouy Gui assure qu’il aurait aimé être présent à l’audience d’autant plus que c’est lui que le CNG avait chargé la mission de coordonner avec les lutteurs pour se rendre tous au palais. Hélas il a réussi d’orchestre ce rendez-vous, le « roi du Simpi » a manqué à l’appel.

« C’est mon père Bira Séne (Président du CNG) qui m’a appelé pour me donner son feu vert afin que j’informe les lutteurs de notre rencontre avec le président au palais. J’ai ainsi appelé Balla Gaye et j’en ai aussi parlé longuement avec Gris Bordeaux. J’ai ensuite appelé Modou Lô qui est le roi des arènes et le calife de tous les lutteurs et je suis aussi allé chez Ama Baldé le rencontrer personnellement pour lui annoncer la nouvelle (…) Donc c’est moi qui étais le coordinateur et qui a appelé presque tous les lutteurs. L’absence ? J’aime le PDS, mais ce n’est pas pour cela que je ne suis pas parti à l’audience. C’est parce que j’avais un contretemps plus important que l’audience » a déclaré Gouy Gui au micro de Lutte TV.

