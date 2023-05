Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) était en conclave ce weekend à Saly. Au menu : la restitution et la validation des propositions de révision des textes de l’instance, fruit d’un an de consultations des ligues, districts et clubs. Une quinzaine de thématiques ont été abordées dont celle de la limitation du mandat du président de la FSF.