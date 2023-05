Pour sa première saison en tant que président de Gran Canaria, le dirigeant sénégalais a soulevé son premier trophée majeur. Il accompli ainsi un vieux rêve du club canari.

Gran Canaria a en effet remporté l’Eurocup 2023 après sa victoire en finale sur Türk Telekom le mercredi 26 Avril. Sitapha Savané s’est réjoui de l’exploit réalisé par l’équipe qu’il préside. «Quelle année ! Là où j’étais, je n’avais pas l’opportunité d’avoir un défi comme celui-ci, et encore moins de pouvoir réaliser un exploit comme celui-là. C’est ce qui m’a amené à penser que même si j’étais très bien là où j’étais, il me manquait peut-être, en tant qu’athlète que je suis, cette partie du défi que je ne pensais même pas atteindre dès ma première saison au club. Quand le bon travail de l’équipe se conjugue avec la part du club, ils peuvent nous donner ces résultats», relate Savané.

Dès son arrivée au club, les défis étaient nombreux. Il y avait d’abord celui de remplir le stade. Un objectif réussi, puisque à chaque match les supporters ont répondu présent. «Au final tout dépend de ce que tu mets devant les gens. C’est ce qui marque l’envie qu’il y a. Et la vérité, c’est qu’aujourd’hui si l’Arena pouvait accueillir 15 000 personnes, il serait rempli, parce que c’était fou. Je m’excuse auprès de toutes les personnes qui n’ont pas pu obtenir leur billet, mais c’était mon grand défi quand j’ai commencé cette saison» lâche-t-il.

Selon l’ancien international sénégalais, les objectifs fixés en début de saison ont été largement atteint. «Je n’avais pas le défi de gagner l’Eurocup, mais plutôt de redonner l’illusion au club et raffermir les liens avec les fans. En plus de l’identité en tant que club et en tant qu’équipe, nous avons réalisé les deux choses. Maintenant il est temps de construire, étape par étape», explique-t-il.

Pour Sitapha, être champion d’Eurocup signifie «un immense bonheur, c’est quelque chose qui me manquait en tant que joueur, je ne peux même pas exprimer de joie».

wiwsport.com – Basketsenegal