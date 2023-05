« Nous savons que notre match contre le Sénégal sera difficile, parce que l’adversaire a une bonne équipe et joue dans un esprit de combat et de haute compétence. Ce qui est important maintenant, nous devons mettre la phase de groupes derrière nous et essayer de continuer notre course dans la compétition. Et si nous ne sommes pas prêts pour le match face au Sénégal, nous ne serons pas prêts pour quelque chose, nous savons que le Sénégal est une équipe forte, ce sera un grand match, déclare le technicien qui a toutefois indiqué que ses poulains seront prêts pour ce grand rendez-vous.

« La compétition est difficile, pour nous, nous attendons que nos joueurs élèvent le niveau, soient mentalement forts pour relever les défis, nous méritons le résultat que nous avons atteint jusqu’à présent, et nos objectifs pour lesquels nous sommes venus sont toujours d’atteindre la Coupe du monde. Nous sommes d’accord pour dire que le Sénégal est une bonne et difficile équipe, et en phase de groupe ils étaient supérieurs. Pour notre part, nous nous préparons bien, et nous avons de bons joueurs en attaque pour cette rencontre. Nous allons, nous concentrer sur la réduction des craintes de nos joueurs, et nous allons travailler à corriger nos faiblesses. Ce sera un bon moment pour jouer au stade Nelson Mandela, qui porte le nom d’un grand leader dans notre pays », conclut-il.