La 1ère édition du Grand Prix du Directeur Général de PAIBD M. Abdoulaye Dièye, courue hier dimanche, a été remportée haut la main par le cheval Abdourahim.

Couplée au Grand Prix du Directeur Général de I’AIBD, la 12ème journée des courses hippiques, disputée hier dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop, a été un véritable régal pour les turfistes. La course de fusion entre les meilleurs chevaux du Groupe 1 et ceux du Groupe 3 a été l’attraction de cette journée dédiée au patron de l’AIBD.

Dès l’entame de la course, le favori Khatim du Groupe 2 se détache du peloton. Il est suivi de très près par Laaw. Sous la conduite du jockey Serigne Hady Seck, le cheval Abdourahim multiplie les foulées. Des foulées qui permettent au cheval Abdourahim de remporter la course et une enveloppe de 2,5 millions FCFA. Linguère Ngoné Dreye a dominé la course des poulains de 2 ans en (2’38s). Miss Yacine, auteure de 5 victoires de rang, a terminé 4ème de la course. Dans l’épreuve des poulains de 3 ans, l’honneur est revenu à Arafat.

