Un des cadres de la sélection U20 annoncés retenus par leurs clubs pour la Coupe du monde, Mamadou Lamine Camara de RS Berkane, a finalement été libéré.

Le jeune milieu de terrain des Lionceaux, Mamadou Lamine Camara sera bien du voyage avec Malick Daf pour la Coupe du monde U20 qui se tiendra en Argentine du 20 mai au 11 juin prochain. Cadre de l’effectif des champions d’Afrique, le pensionnaire de RS Berkane a été libéré par son club suite aux négociations qui ont eu lieu entre la FSF et ses homologues marocains.

En effet, dans un communiqué que nos confrères de IGFM ont relayé, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé « que le club de RS Berkane a finalement accepté de libérer le milieu de terrain défensif Mamadou Lamine CAMARA ». Et de préciser que l’international sénégalais rejoindra la sélection à partir « 15 mai prochain », date à laquelle son club a décidé de le libérer. Juste donc après sa libération, Mamadou Lamine Camara rejoindra directement en Argentine l’équipe nationale du Sénégal. Très contente de cette décision, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu à « remercier le Club Marocain et le Président de la FRMF, Mr Fouzi Lekjaa pour leur compréhension et leur bienveillante solidarité », lit-on dans le communiqué.

Un dénouement que la FSF n’a pas connu dans le dossier des deux joueurs du FC Metz, Lamine Camara et Pape Amadou Diallo. Les deux Grenats seront retenus par les Merlus qui luttent actuellement pour la montée en ligue 1 avec une 3e place derrière Bordeaux à quatre journées de la fin du championnat.

