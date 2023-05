Brillant depuis le début de cette compétition, le Sénégal désormais cité parmi les favoris de cette CAN U17, jouera son billet pour le dernier carré, demain mercredi, contre l’Afrique du Sud, l’une des équipes classées meilleures troisièmes.

Après un parcours sans faute en phase de poules, le Sénégal jouera le premier quart de finale de la CAN des moins de 17 ans, mercredi, au stade Nelson Mandela de Baraki. Une rencontre qu’il faudra bien négocier pour les protégés de Serigne Saliou Dia qui souhaitent continuer l’aventure en Algérie. « On était conscient de la direction où aller. Comme je l’ai dit tantôt, chez les jeunes ce qui important ce n’est pas ce que tu gagnes tout de suite mais ce que tu mets en place. Dieu merci, on a un groupe qui est réceptif dans tout ce que nous voulons. On était venu pour prendre les matchs un à un, en prenant chaque match comme une finale. Ce qui a fait notre, un peu, notre succès. Maintenant, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre. Il va falloir qu’on soit plus concentré », a déclaré le sélectionneur Serigne Saliou Dia en conférence de presse veille de match.

Il n’y a plus de calcul, c’est soit une victoire avec une qualification en demi-finale de la CAN U17 et un ticket pour la Coupe du monde de cette catégorie soit une élimination. Et pour maximiser ses chances de remporter ce billet qui vaut un double, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal veut que son équipe soit plus réaliste devant les buts. « On prépare tous les matchs de la même façon avec beaucoup d’envie, la même abnégation, le même état d’esprit. L’enjeu ne doit pas tuer le jeu. Je pense qu’on va essayer de continuer à progresser dans le jeu et comme je l’ai dit en étant plus sérieux. On doit également être plus tranchant. Parce qu’on a constaté qu’on rate beaucoup d’occasions. C’est ce genre de match qu’il va falloir faire la différence très tôt pour ne pas avoir de doute. On doit faire moins d’erreurs aussi. Devant les buts, l’équipe doit être plus efficace devant les buts. Et je pense que si on arrive à faire cela, on va pouvoir rester sur cette lancée » ajoute t-il.

wiwsport.com