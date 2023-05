La Fédération Sénégalaise de Basket-ball s’apprête à renouveler son comité directeur. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le comité électoral autonome mis en place en avril passé a informé de la liste des clubs qui vont participer au vote.

On compte 25 clubs en première division et 85 en seconde division, ce qui porte le nombre de clubs votants a 110. Les Ligues de Dakar, Thiès et Ziguinchor sont fortement représentées. Notons que les clubs en D1 votent pour 2 voix chacun tandis que ceux en D1 pour 1 voix. L’assemblée générale élective aura lieu le 27 mai prochain.

Voici la liste des clubs votants

Clubs D1

ASC Diamaguène (Dakar), AS Douanes (Dakar), ASC Thiès (Thiès), Ville de Dakar (Dakar), ASFA (Dakar), ASCC Bopp (Dakar), ASFO (Dakar), CEMT (Ziguinchor), DBALOC (Dakar), DUC (Dakar), Flying Stars (Dakar), ISEG Sports (Dakar), Jaraaf (Dakar), JA (Dakar), Larry Diouf (Ziguinchor), Louga BC (Louga), Mbour BC (Thiès), Mermoz BC (Dakar), SIBAC (Dakar), SLBC (Saint-Louis), UCAD (Dakar), Port (Dakar), UGB (Saint-Louis), USO (Dakar), US Rail (Thies).

Clubs D2

ABAZ (Dakar), AEEEFG (Dakar), Avenir Fass BC (Dakar), AS Cambérène (Dakar), AS Police (Dakar), ASC Rakadiou (Dakar), Bargny BC (Dakar), Castor Basket Academy (Dakar), CBAC (Dakar), CBC (Dakar), CFAMD (Dakar), Dieuppeul BC (Dakar), Dissoo BC (Dakar), Dream Act Academie (Dakar), Espoir Maxi Foot (Dakar), GNBC (Dakar), Guédiawaye Basket Academy (Dakar), Guédiawaye BC (Dakar), 16 BC (Dakar), HLM BC (Dakar), IAM BA (Dakar), JAON (Dakar), Jimmy BC (Dakar), Kocc Barma (Dakar), Lac Rose Niaga BC (Dakar), MBA (Dakar), NAC (Dakar), Olympique de Guediewaye BC (Dakar), Olympique Ngor (Dakar), Pikine BC (Dakar), Rufisque BC (Dakar), RS Yoff (Dakar), Saltigué (Dakar), Sangalkam BC (Dakar), Teungueth BC (Dakar), US Gorée (Dakar), USPA (Dakar), Acapes BC (Thiès), Africa Sport Académie (Thiès), ASC Guereo Guedj (Thiès), ASC Mamanguedj (Thiès), CFAK (Thiès), Don Bosco (Thiès), Espoir Basket Academy (Thiès), Fissel Mbadane BC (Thiès), Lans Elite Basket (Thiès), Nguekokh BC (Thiès), Nianing BC (Thiès), Somone BC (Thiès), Stade Mbour (Thiès), Tivaouane BC (Thiès), Tropical BC (Thiès), US EPT (Thiès), Adam Malick Diatta (Ziguinchor), AJBA Cabrousse (Ziguinchor), ASUC (Ziguinchor), ESPESC Oussouye (Ziguinchor), Espoirs De Bignona (Ziguinchor), Nema BC (Ziguinchor), Ziguinchor BC (Ziguinchor), Entente Kolda BC (Kolda), Fouladou Vélingara BC (Kolda), US Kolda (Kolda), Sédhiou BC (Sédhiou), Goudomp BC (Sédhiou), Marsassoum BC (Sédhiou), Kédougou BC (Kédougou), Oriental BC (Tamba), Tamba Sports (Tamba), Renaissance Tamba (Tamba), Mbacké BC (Diourbel), ASC Diamono (Diourbel), ASC Ville de Diourbel (Diourbel), ASC Thiossane Passy (Fatick), Fatick BC (Fatick), LAGA Renaissance Foundiougne (Fatick), Kaffrine BC (Kaffrine), Kaolack BC (Kaolack), Pie 12 (Kaolack), CES Louga (Louga), Joloff Academy BC (Louga), Lac Atlantique (Louga), MBC Kébémer (Louga), One Love Basket (Louga), AS Dahra (Louga), Dagana BC (Saint-Louis).

