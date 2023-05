Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal de Rugby à XV sont connues, à l’issue des matchs disputés ce weekend. Hier dimanche, Jambars a éliminé Panthères de Yoff (18-14), dans le choc des champions.

Les quatre équipes qualifiées en demi-finales de la Coupe du Sénégal sont Jambars, Requins, Kirène et KRAC de Thiès. Le terrain de Bel-Air a abrité, hier, le choc des quarts de finale. Dans cette rencontre très indécise, le nonuple vainqueur de la Coupe du Sénégal, Jambars (2018, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007 et 2006), s’est séparé difficilement des Panthères de Yoff. Les Médinois ont inscrit 3 essais contre 1 essai, 3 pénalités et 1 transformation pour les Yoffois. Dans l’autre match, disputé dans le même antre de Bel-Air, Requins s’est débarrassé facilement de S’en- Fout-Le-Score (42-22).

Les Sicapois ont planté 5 essais, 4 transformations et 1 pénalité, tandis que les S’en-Foutistes ont marqué 3 essais et 2 transformations. De la même manière, l’équipe de Kirène a pris largement le meilleur devant Dragons (58-18) samedi en ouverture des demi-finales, après 8 essais et 5 transformations contre 3 transformations pour les Dragons. L’équipe de KRAC de Thiès a poinçonné son ticket pour les demies, suite au forfait de l’ASFA, tenante du titre de l’édition 2019.

wiwsport.com avec Stades