Le club de la banlieue se retrouve 6e de la Ligue 1 après son match nul 1-1 face au Casa Sports. Son coach Mayoro Gueye et son buteur Mamadou Lamine Dramé sont revenus sur le match.

L’AS Pikine (6e) enchaine un deuxième match nul face au Casa Sports (4e) après celui obtenu face à Guédiawaye FC, le week-end dernier (0-0). Ce résultat n’est pas à l’avantage des Pikinois selon le coach Mayoro Gueye. « Nous jouons d’abord à domicile, nous sortons d’un match nul et les matches nuls ne vous font pas avancer dans le classement. Je dis et je répète que je préfère une victoire et une défaite plutôt que deux matches nuls. Compte tenu de la physionomie de la rencontre, je peux dire que c’est nous qui avons perdu 2 points« , confirme Mayoro Gueye.

Le coach Mayoro a aussi tenu à saluer l’attitude de ces joueurs après avoir concédé l’ouverture du score, pourtant très à la peine à la finition malgré les nombreuses occasions créées. « C’est un mal qui est là depuis. Mais j’aimerai aussi rappeler que nous n’avons pas encaissé pendant 7 matches d’affilée onc nous avions perdu cette habitude de prendre des buts. Donc le moment de flottement eu après avoir encaissé est normal. Heureusement qu’il y a eu ce moment d’orgueil. Sur une infiltration, nous avons pu servir notre avant-centre Lamine Drame qui est très adroit devant les buts« .

Ce dernier qui est élu homme du match a beaucoup pesé sur la défense casaçaise. Son abattage physique sur les 90 minutes a gêné la charnière du Casa Sports. Satisfait de sa distinction et de la série actuelle de son équipe, invaincus sur les 7 derniers matches, Dramé affirme qu’ils sont sur la bonne voie pour espérer décrocher une place sur le podium.

wiwsport