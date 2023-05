Plusieurs footballeurs sénégalais ont brillé dans les Championnats européens durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-3-3.

YEHVANN DIOUF retrouve de sa superbe

Après avoir concédé au moins un but sur ses quatre derniers matchs de Championnat, le portier du Stade de Reims est revenu très déterminé et déterminant face à Lille ce samedi pour permettre à son équipe de s’imposer (1-0). Il a eu moins de travail à faire en première période mais est resté sur ses bonnes bases pour capter quelques centres lillois. Beaucoup plus sollicité en seconde mi-temps, cette fois-ci, il repousse une tête d’Alexsandro (50e) avant de s’interposer quelques minutes plus tard sur une frappe de Rémy Cabella (57e). Décisif aussi avec un superbe arrêt devant Jonathan Bamba (73e) ou en fin de match contre Mohamed Bayo pour gagner un 14e clean-sheet en 27 matchs de Ligue 1 cette saison.

YOUSSOUF SABALY, Infranchissable

Cela faisait plus d’un mois que le latéral droit international du Real Betis n’a pas participé à un match, après une blessure contractée avec le Sénégal lors de la dernière trêve internationale. Pourtant, il n’a pas semblé en manque de rythme lors de la victoire (0-1) face à l’Athletic Bilbao jeudi dernier. Prodigieux dans son couloir, il a donné du fil à retorde à Nico Williams qu’il n’a laissé le moindre espace. Très attentif derrière, il a effectué un tacle providentiel en seconde période pour empêcher Raúl García d’armer une frappe qui aurait certainement été fatal au Betis. Un grand taureau.

FORMOSE MENDY, Solide

Parfois en difficulté avec Amiens ces dernières semaines et après un match de suspension le week-end dernier, le défenseur latéral droit de 22 ans a repris ses bonnes habitudes lors de la victoire face à Sochaux samedi (1-0). Il réalise un match très appliqué, verrouillant presque tout dans son couloir, à l’image de son retour décisif sur son vis-à-vis Moussa Doumbia en première période. Un apport défensif très précieux (4 dégagements, 4 interceptions, 3 tacles, 10 duels remportés) tout au long de la rencontre pour conserver l’avantage et ainsi préserver la victoire des Amiénois. Un retour qui fait plaisir.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE, Inspiré

En très bon match du jeune défenseur sénégalais malgré la défaite de Bastia à Laval samedi. Sa superbe transversale en direction de Yohan Baï aurait pu permettre aux Bastiais d’ouvrir le score dès les premières minutes si l’attaquant de 26 ans ajustait mieux sa reprise de volée. Derrière, grâce à son intelligence dans son placement, il remporte presque tous ses duels (8 duels remportés sur 10). Il a bien contrôlé les attaques dans le dos de sa défense, en résulte ses 4 interceptions. Il a même osé tenter quelques gestes techniques d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, à l’image d’un délicieux petit sur un joueur lavallois en seconde période.

MOR TALLA GAYE, Précieux

Il fait partie de ces nombreux jeunes footballeurs sénégalais qui crèvent l’écran dans leur équipe en cette première partie de saison dans le Championnat de Lettonie. Face à Jelgava jeudi, l’ancien arrière gauche de Diambars, très actif dans son couloir, a rendu une belle copie. Outre une performance défensive appliquée, le joueur de 24 ans s’est laissé voir sur le plan offensif, où il a été si précieux. Lancé dans la profondeur, il déborde et sert parfaitement son compatriote Ousseynou Niang, auteur du 0-2, lui qui aurait également pu mériter une présence de cette équipe type.

PAPE GUEYE, Omniprésent

Quel match et quel volume de jeu du milieu de terrain, grand artisan de la victoire du FC Séville face à l’Espanyol Barcelone jeudi (3-2). Après quelques imprécisions en début de première période, il a soigneusement rectifié le tir pour emmener l’ouverture du score avec un contrôle poitrine et un tir en direction de Rafa Mir. Outre ces deux gestes décisifs, il a fait très mal aux Catalans durant toute la rencontre avec sa technique, sa puissance, ses montées incessantes et ses passes vers l’avant. C’est lui qui provoque un penalty pour permettre aux Sévillans d’égaliser 2-2. Puis pour boucler la boucle d’un excellent match, il offre la victoire aux siens en fin de rencontre. Un vrai moteur diesel.

SAMBA DIBA LELE, Prometteur

Pour sa toute première titularisation en Championnat avec Servette FC, le milieu de terrain de 19 ans a joué un très bon match lors de la victoire 2-3 contre Grasshopper, dimanche. Très présent dans le jeu de son équipe avec 48 ballons touchés, l’ancien joueur de l’ASAC Ndiambour a énormément pesé offensivement. Il a délivré sa seconde passe décisive de la saison en servant Yoan Severin sur le 1-1. Sans un bel arrêt du gardien de Grasshopper, Moreira, il aurait donné l’avantage aux siens en fin de première période, comme sur une tête qui heurte la transversale en début de seconde période.

NICOLAS JACKSON, Inarrêtable

Le grand réveil d’un Lion affamé et qui ne manque quasiment plus sa proie. De nouveau titulaire avec Villarreal face à Valence (1-1) mercredi dernier, le jeune attaquant international a encore pesé sur l’attaque du Sous-marin Jaune. Ses déplacements et sa détermination ont donné beaucoup de travail à la défense du club Ché et au Guinéen Moucktar Diakhaby. Sa première occasion finit sur le poteau. Derrière, il se ressaisit en ouvrant le score dans l’heure de jeu pour son quatrième but sur ses trois derniers matchs. Il ne cesse d’impressionner et de progresser.

DIARRA- DIALLO, L’excellente formule de Strasbourg

Les deux Sénégalais n’en finissent plus de se retrouver sur les pelouses de Ligue 1, au grand dam du Racing Club Strasbourg qui s’est appuyé sur eux pour s’imposer à la Beaujoire, face à Nantes (0-2), ce dimanche. De nouveau titulaire dans une position assez haute, le milieu de terrain de 19 ans a fait très mal aux Canaris qui ont eu beaucoup de mal à le contenir sur ses nombreux déboulés sur le côté droit. Il a envoyé un bon ballon en direction d’Habib Diarra qui bute sur Alban Lafont (29e).

Au passage, le natif de la banlieue de Guédiawaye a réussi à marquer son deuxième but de la saison, en faisant le break pour Strasbourg, après un service d’Habib Diallo, auteur de sa première passe décisive de la saison. En première période, c’est le « grand-frère » qui, comme d’habitude, a mis les Alsaciens sur le bon chemin en ouvrant la marque sur penalty, pour son 18e but de la saison. Diarra-Diallo, un duo d’enfer qu’on retrouvera un jour en Equipe Nationale du Sénégal ?

BOULAYE DIA, Mémorable

Il aura l’occasion d’empiler un peu plus son compteur lors du déplacement à Empoli ce lundi. En attendant, revenons sur sa prestation légendaire face à l’Atalanta mercredi dernier. Toujours actif, il a piqué d’entrée la défense de la Dea en ouvrant le score dès la 10e, battant le record du meilleur buteur de la Salernitana sur une même saison de Serie A. Et sur sa deuxième occasion, il permet à nouveau à son équipe de reprendre l’avantage (59e). Par la suite, il signe un retentissant triplé en inscrivant un penalty (81e). Malheureusement pour lui et les siens, l’Atalanta a toujours rattrapé ses buts jusqu’à ce que le match se termine par un 3-3. Indispensable.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com